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«Спартак» одержал разгромную победу в матче РПЛ, отправив пять мячей в ворота соперника

«Спартак» разгромил «Ростов» Карпина в матче РПЛ

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

В заключительном матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» на своем поле принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:1.

Счет в матче был открыт уже на 16-й минуте. Отличился Даниил Хлусевич с передачи Хесуса Медины. Еще до перерыва Егор Голенков смог восстановить равновесие.

После перерыва Хесус Медина вывел красно-белых вперед. Через несколько минут парагвайский полузащитник сделал дубль. За 14 минут до окончания встречи Кристофер Мартинс сделал счет разгромным. А уже в добавленное время Тео Бонгонда установил окончательный счет.

После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует в турнирной таблице по-прежнему «Зенит». Сине-бело-голубые имеют в своем активе 47 очков. На одно очко меньше у идущего вторым «Краснодара». Третьим идет «Динамо» (41 очко).

«Спартак» после победы над «Ростовом» набрал 38 очков и догнал «Локомотив», идущий четвертым в турнирной таблице. Таким образом ЦСКА переместился на шестое место, а «Крылья Советов» — на седьмое.

В следующем туре красно-белые сыграют с ЦСКА.

Ранее Гладилин заявил, что у Слишковича все нормально в «Спартаке».

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