«Манчестер Юнайтед» упустил преимущество в три мяча, но смог выйти в финал Кубка Англии

21 апреля «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти смог одержать победу над «Ковентри Сити» и вышел в финал Кубка Англии. Основное время завершилось со счетом 3:3.

«Красные дьяволы» растеряли преимущество в три мяча по ходу матча. Скотт Мактоминей открыл счет в середине первого периода. Гарри Магуайр еще до перерыва увеличил преимущество своей команды. На 58-й минуте Бруну Фернандеш сделал счет 3:0.

На 71-й минуте Эллис Симмс смог отыграть один мяч, а через восемь минут Каллум О'Харе сократил отставание до одного гола. Уже в добавленное время Хаджи Райт реализовал одиннадцатиметровый удар.

В серии послематчевых пенальти точнее были игроки «Манчестер Юнайтед» 4:2.

Стоит отметить, что «Ковентри Сити» выступает в Чемпионшипе. Команда идет на восьмом месте.

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити», который в своем полуфинале обыграл «Челси» со счетом 1:0. Финальный матч состоится 25 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее «Спартак» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч РПЛ.