Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Манчестер Юнайтед» упустил преимущество в три мяча, но смог выйти в финал Кубка Англии

«МЮ» сыграет в финале Кубка Англии с «Ман Сити» после победы над «Ковентри»

close
100%
Molly Darlington/Reuters

21 апреля «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти смог одержать победу над «Ковентри Сити» и вышел в финал Кубка Англии. Основное время завершилось со счетом 3:3.

«Красные дьяволы» растеряли преимущество в три мяча по ходу матча. Скотт Мактоминей открыл счет в середине первого периода. Гарри Магуайр еще до перерыва увеличил преимущество своей команды. На 58-й минуте Бруну Фернандеш сделал счет 3:0.

На 71-й минуте Эллис Симмс смог отыграть один мяч, а через восемь минут Каллум О'Харе сократил отставание до одного гола. Уже в добавленное время Хаджи Райт реализовал одиннадцатиметровый удар.

В серии послематчевых пенальти точнее были игроки «Манчестер Юнайтед» 4:2.

Стоит отметить, что «Ковентри Сити» выступает в Чемпионшипе. Команда идет на восьмом месте.

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити», который в своем полуфинале обыграл «Челси» со счетом 1:0. Финальный матч состоится 25 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее «Спартак» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами