«Некоторые как дикари, их надо проверять»: американец об инциденте с российским бойцом

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Терренс Маккинни в своих социальных сетях жестко раскритиковал поведение россиянина Армана Царукяна перед боем в Лас-Вегасе.

«Неудивительно, что Арман ударил того фаната. Некоторые люди ведут себя, как дикари, по отношению к спортсменам. Их надо проверять», — написал Маккинни.

На турнире в Лас-Вегасе Царукян ударил фаната во время своего выхода в октагон. Позже болельщик признался, что был пьян. А Царукян объяснил свое поведение тем, что тот показал ему средний палец. Россиянин признался, что хотел сломать фанату палец.

Поединок между россиянином и бразильцем Чарльзом Оливейрой завершился победой Армана раздельным решением судей.

27-летний Царукян одержал 22 победы в 25 боях. Он продлил победную серию до четырех поединков. 3 декабря россиянин одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут. Дебютный бой в UFC Царукян провел против Ислама Махачева в 2019 году и потерпел поражение.

Ранее сообщалось, что боец ММА пнул ринг-герл прямо перед боем.