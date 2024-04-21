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У Карпина нашли комплекс из-за «Спартака»

Актер Белоголовцев: У Карпина есть комплекс того, что в «Спартаке» не получилось

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев признался, что не хотел бы возвращения Валерия Карпина на пост главного тренера красно-белых. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я не очень верю во вхождение в одну и ту же реку. Как бы он высоко ни поднимал голову, мне кажется, у него есть некий комплекс того, что в «Спартаке» у него ничего не получилось. Я бы не очень хотел, чтобы Карпин возглавил «Спартак». По работе с «Ростовом» он показывает, что он вырос в очень сильного тренера, в очень харизматичного, мощного. Я не верю в возвращения. Я думаю, это не работает», — сказал Белоголовцев.

Карпин был назначен главным тренером «Спартака» в 2009 году, уже через год он привел команду к третьему месту в Российской премьер-лиге (РПЛ). После сезона-2011/12 он покинул занимаемую должность, но в конце года вернулся обратно. В 2014 году тренер и клуб прекратили сотрудничество.

21 апреля «Спартак» сыграет с «Ростовом» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало матча в 20:30 по московскому времени.

14 апреля «Спартак» уволил испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности стал босниец Владимир Слишкович.

Ранее «Спартак» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч РПЛ.

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