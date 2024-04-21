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«Спартак» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ростова» на матч РПЛ

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РПЛ

«Ростов» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) примет на своем поле московский «Спартак». Команды уже объявили составы на матч.

«Ростов»: Песьяков, Мелехин, Е. Чернов, Вахания, Осипенко, Глебов, Байрамян, Уткин, Щетинин, Роналдо, Голенков.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Н. Чернов, Дуарте, Бабич, Денисов, Пруцев, Мартинс, Медина, Игнатов, Угальде.

Начало матча в 20:30 по московскому времени. Встречу будет судить арбитр Владимир Москалев.

Перед матчем москвичи занимают седьмое место в турнирной таблице (35 очков). Подопечные Валерия Карпина имеют на одно очко меньше и идут следом.

Матч «Ростова» и «Спартака» будет закрывать программу 25-го тура РПЛ. Ранее свои победы одержали «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». Именно эта тройка занимает первые три места в турнирной таблице соответственно.

«Зенит» с минимальным счетом победил «Оренбург» (1:0), «Краснодар» всухую обыграл «Факел» (2:0), а «Динамо» разгромило «Пари Нижний Новгород» (4:1).

Ранее в клубе РПЛ ответили, повлияли ли звонки из «Лукойла» на тренера команды.

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