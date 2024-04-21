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«Зенит» сохранил отрыв от «Краснодара» после победы в 25-м туре РПЛ

«Зенит» обыграл «Оренбург» благодаря голу Клаудиньо

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Алексей Даничев/РИА Новости

В матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» в Санкт-Петербурге одержал минимальную победу над «Оренбургом». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил Клаудиньо на 23-й минуте. Бразильский полузащитник пробил точно в верхний угол, где вратарь уже не смог достать мяч.

Судья встречи Владислав Безбородов не назначил пенальти за попадание мяча в руку игроку «Оренбурга» в собственной штрафной.

Таким образом, «Зенит» сохранил свое преимущество в турнирной таблице в четыре очка. Команда Сергея Семака лидирует в чемпионате, набрав 50 очков. У идущего на втором месте 46 очков. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо». В этом туре бело-голубые разгромили «Пари Нижний Новгород» со счетом 4:1.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее тренер клуба РПЛ четырьмя словами прокомментировал разгромное поражение.

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