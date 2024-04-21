Испанский тренер назвал Захаряна самым известным российским футболистом

Бывший тренер «Барселоны» Франк Артига, который ныне возглавляет московскую «Родину», высказался о полузащитнике сборной России и «Реал Сосьедад» Арсене Захаряне. Его слова передает ТАСС.

«На данный момент в Испании самый известный российский игрок — Арсен Захарян из «Реал Сосьедад». Но я, честно говоря, не видел его уровня и игры», — сказал Артига.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 22 матча (1+2). Команда идет на шестом месте в чемпионате Испании.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

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