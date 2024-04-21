Тарасова назвала главную фигуристку России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила на YouTube-канале Надежды Стрелец, что Елизавета Туктамышева является главной фигуристкой России.

«Главная фигуристка сейчас — Лиза Туктамышева. Ей честь и хвала, что она сохраняет свои способности делать сложные вещи и улучшаться с каждым годом. Она очень улучшилась хореографически», — сказала Тарасова.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

Туктамышева является серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании и чемпионкой Европы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Ранее Тарасова рассказала, как бы она отнеслась к решению Туктамышевой возобновить карьеру.