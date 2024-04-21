Актер Белоголовцев: Абаскаля надо было увольнять из «Спартака» раньше

Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поддержал увольнение Гильермо Абаскаля с поста тренера красно-белых, передает «Спорт-Экспресс».

«Нужно было увольнять гораздо раньше. Пока есть возможность зацепить Кубок, надо встряхивать команду. Но без Абаскаля совсем призрачные шансы сделать это», — сказал Белоголовцев.

14 апреля «Спартак» уволил испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Красно-белые проиграли «Сочи», идущему на последнем месте. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. После 23 туров красно-белые, набрав 35 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице. 21 апреля москвичи сыграют с «Ростовом» в чемпионате России. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени. «Ростов» идет на восьмой строчке, набрав 34 балла. Лидирует в турнире петербургский «Зенит» (47).

Ранее Роман Широков выбрал двух тренеров для «Спартака».