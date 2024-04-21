Российская легкоатлетка стала победительницей марафона в Цюрихе

Российская легкоатлетка Дина Александрова стала победительницей марафона, который прошел в швейцарском Цюрихе.

Россиянка преодолела дистанцию марафона за 2 часа 29 минут. Второе место заняла представительница Эфиопии Серкалем Менгисте (2.34,09). Кенийка Наоми Джепкогей Майо замкнула тройку сильнейших (2.35,44).

В мужском зачете первое место занял кениец Марк Косгей Кипту (2.12,31). Второе место занял еще один кениец Ругут Кипчумба (2.14,06). Третье место занял швейцарец Патрик Вэгели (2.14,22).

Только 22 мужчины из 90 смогли обогнать Александрову.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее российская вице-чемпионка Олимпиады заявила, что ей не нравилось выступать в России.