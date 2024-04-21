Чалов двумя словами рассказал, как ЦСКА играть против «Спартака»

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов рассказал, как играть против московского «Спартака» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) без трех игроков основного состава, передает «Чемпионат».

В матче со «Спартаком» из-за дисквалификаций не сыграют Виллиан Роша, Игорь Дивеев и Аббосбек Файзуллаев.

«Что-нибудь придумаем», — сказал Чалов.

ЦСКА и «Спартак» сыграют 25 апреля. Команды выйдут на поле в 20.30 по московскому времени. В матче первого круга «Спартак» и ЦСКА сыграли со счетом 2:2.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает седьмое место, набрав 35 очков. ЦСКА идет на пятой строчке (37).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Валерий Газзаев предрек ЦСКА проблемы в матче со «Спартаком».