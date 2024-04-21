Ротенберг: нынешний хоккей в КХЛ никому не интересен

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг согласился со словами двукратного олимпийского чемпиона Александра Мальцева, о том, что хоккей в КХЛ никому не интересен, передает «Чемпионат».

«Тот хоккей, в который сейчас играют в КХЛ, никому не интересен. Да, есть исключения из правил. Нужно вместе задуматься об этом. Если такое говорит легенда советского хоккея, то нужно серьезно подумать», — сказал Ротенберг.

В сезоне-2023/24 СКА под руководством Романа Ротенберга занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В плей-офф СКА дошел до 1/4 финала, где уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 1:4 в серии.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Ротенберг назвал правила хоккея цирком.