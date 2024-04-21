Журналист Морган обвинил Гвардиолу в нытье

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган раскритиковал в своих соцсетях главного тренера английского «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу за то, что жалуется на календарь.

«Ты еще поплачь. У тебя на каждой позиции по два игрока мирового класса, которым платят твои ближневосточные миллиардеры. А ты ноешь о слишком большом количестве игр», — сказал Морган.

20 апреля «Сити» обыграл «Челси» в 1/2 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Бернарду Силва. Ему удалось отличиться на 84-й минуте.

В финале «Сити» сыграет с победителем пары «Ковентри» — «Манчестер Юнайтед», которые сыграют 21 апреля. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени.

В прошлом розыгрыше Кубка Англии победу одержал «Манчестер Сити», обыграв в финале «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 2:1. На игре присутствовала 81 тысяча зрителей.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» занимает второе место, набрав 73 очка. Лидирует в турнире лондонский «Арсенал» (74).

Ранее «Манчестер Сити» в матче с «Челси» установил клубный рекорд.