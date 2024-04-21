Тренер «ПСЖ» сравнил своих критиков с собаками

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что его успехи не являются местью тем, кто его критиковал. Слова Энрике передает журналист Адриен Грейнер в соцсетях.

«Я работаю тренером уже более десяти лет. За это время на меня нападали, критиковали, но мне нравится это, продолжайте. Собаки лают, а я продолжаю бежать», — сказал Энрике.

16 апреля «ПСЖ» выбил каталонскую «Барселону» из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. Встреча прошла в Барселоне на Олимпийском стадионе в присутствии 50 309 зрителей и завершилась волевой победой гостей со счетом 4:1. В составе победителей в первом тайме отличился Усман Дембеле с передачи Брэдли Баркола. Во втором тайме поочередно забили Витинья и Килиан Мбаппе, сначала реализовавший пенальти, а затем завершивший на 89-й минуте контратаку своей команды.

У сине-гранатовых единственный мяч забил Рафинья, ему ассистировал Ламин Ямал. На 29-й минуте в составе «Барселоны» за фол последней надежды удалился Роналд Араухо, на 56-й минуте красную карточку получил главный тренер Хави.

Ранее президент «ПСЖ» разозлился на Мбаппе.