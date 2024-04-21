Самсонова назвали слабым местом «Торонто» в плей-офф

Хоккейный комментатор Филипп Майков, автор своего YouTube-канала «ХоккейФил» и участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах «Бостона» и «Торонто» в серии первого раунда Кубка Стэнли, назвав голкипера Илью Самсонова слабым местом «Мэйпл Лифс», но все же отдав его команде победу.

«Торонто» не стал ни сильнее, ни слабее относительно прошлого сезона. Абсолютно та же команда, та же большая четверка, которая все сжирает, и все их попытки как-то точечно усилить особо ни к чему не привели. Да, эта команда, наверное, стала чуть пожестче с приходом Доми и Бертуцци в межсезонье. И против «Бостона», кстати, это может серьезно помочь. Но касательно обороны, ну это просто ужас. Там Морган Райли – кошмар, Ти Джей Броди – кошмар, все остальные... Самсонов в рамке «Торонто» – это тоже такая довольно уязвимая история. Он здорово играет после ссылки фарм и драфта отказов. По второй половине сезона к нему претензий нет. Но вспоминая, например, прошлогоднюю серию с «Тампой», где «Торонто» проскочил, не могу сказать, что он там был как-то хорош. Против «Флориды» он тоже не потащил. То есть надеяться на то, что Самсонов как-то прям станет стеной и тащером, я бы не стал. В любом случае, серия будет упорная, и почти уверен, что в ней будет семь матчей. Прям по классике «Бостон» – «Торонто», чтобы было семь игр, дерби, все дела. На бумаге и по логике «Бостон» был сильнее, но почти уверен, что им за этот матч с «Отавой» воздастся, и дальше пройдет «Торонто» со счетом 4-3», — подчеркнул Майков.

«Бостон» проиграл в последнем матче регулярного чемпионата «Оттаве» и опустился на второе место в Атлантическом дивизионе, избежав встречи с «Тампа-Бэй» в первом раунде и выйдя на «Торонто».

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