«Бостон» раскритиковали за поражение, чтобы не играть в плей-офф против «Тампы» Кучерова

Хоккейный комментатор Филипп Майков, участник подкаста «Скользкий лед» и автор YouTube-канала «ХоккейФил», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о серии первого раунда Кубка Стэнли «Бостон» — «Торонто», раскритиковав первых за поражение в последнем матче регулярного чемпионата от «Оттавы», в результате которого они и вышли на «Мэйпл Лифс».

«Бостон» – «Торонто». Там россиян совсем мало, в «Бостоне» никого нет – Меркулов вряд ли сыграет в плей-офф. «Торонто»: Любушкин и Самсонов. На бумаге, по уму, «Бостон». Даже не потому, что они забрали все три игры в регулярном чемпионате у «Торонто». И состав более глубокий, более сбалансированный. И низы более активно поддерживают. Но просто чем меня выбесил «Бостон» в конце сезона, это своей последней игрой с «Оттавой». Не могу знать, специально это сделано или нет, но у меня сложилось четкое ощущение, что «Бостон» просто слил специально первую строчку Атлантики «Флориде», чтобы не играть с «Тампой». Те первые две шайбы, которые Ульмарк пропустил, а он две и пропустил, третья в пустые влетела, ну, это же просто позорище, особенно вторая. Это такое прям неприкрытое нежелание тащить бросок, и мне это было так странно. Понятно, что пусть подгадывают, под кого хотят, но это как-то не очень правильно и неспортивно. И я почти уверен, что «Бостону» вот за это дерьмо с «Оттавой» воздастся в серии с «Торонто», — считает Майков.

Потерпев поражение от не вышедшей в плей-офф «Оттавы» в последнем матче регулярного чемпионата, «Бостон» опустился на второе место в Атлантическом дивизионе и пропустил на первую строчку «Флориду», избежав встречи с «Тампа-Бэй», в составе которой выступает лучший бомбардир сезона россиянин Никита Кучеров. «Тампа-Бэй», вышедшая с седьмого места на Востоке, за последние четыре года дважды выиграла Кубок Стэнли и еще один раз играла в финале.

Ранее Никита Кучеров повторил достижение Евгения Малкина.