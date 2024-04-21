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Названа «самая русская» серия в первом раунде Кубка Стэнли

Комментатор Майков: Кузнецов не будет определять игру «Каролины»

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Ed Mulholland-USA TODAY Sports/Reuters

Комментатор, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и ведущий подкаста «Скользкий лед» Филипп Майков в комментарии для «Газеты.Ru» поделился ожиданиями от противостояния «Каролины» и «Айлендерс» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли, назвав эту серию «самой русской».

«Это самая русская пара, потому что в «Каролине» Орлов, Кузнецов, Свечников, Кочетков. И в «Айлендерс» Сорокин, Варламов, еще и Романов. Ну, «Каролина» идет за Кубком уже который год и сколько лет. И если в этом году не будет как минимум финала Кубка Стэнли, то, почти уверен, Бриндамор уйдет. У него и так последний год контракта. А вслед за ним, вполне возможно, что в «Каролине» довольно серьезные изменения грянут. Поэтому для них это такой во многом определяющий сезон. «Айлендерс», ну, какого-то, честно говоря, оптимизма к ним я не испытываю. И мне кажется, немногим эта серия будет отличаться от того, что было год назад. Там «Каролина» 4-2 проскочила, и, на мой субъективный вкус, это был самый легкий проход первого раунда что на Востоке, что на Западе по игре. Касательно россиян, кто там будет вершить игру, ну, Кузнецов – ну, нет. Прошел вот этот флер, и осталось именно от самой игры, от содержания немного. Интересно на Кочеткова посмотреть, потому что, ну, прям такая для него серьезная проверка и серьезные испытания», — считает Майков.

В первом матче «Каролины» и «Айлендерс» в середине второго периода счет 1:1. На шайбу Евгения Кузнецова на первой минуте на 8-й минуте встречи ответил Кайл Макларен, одним из ассистентов которого выступил Александр Романов.

Ранее Никита Кучеров повторил достижение Евгения Малкина.

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