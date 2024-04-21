В «Ахмате» объяснили, чем поможет волевая победа над ЦСКА

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА заявил, что победа над армейцами поможет команде выбраться из тяжелого положения в турнирной таблице. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Мы выиграли этот матч, который был для нас важен со всех точек зрения. В плане психологии и в плане веры в то, что мы делаем. Понятно, что новому тренерскому штабу нужно время на притирку. Удаление сильно изменило ход встречи, а второе их сильно подкосило. По такой игре сложно что-то говорить, моментами и ЦСКА был лучше в меньшинстве. Те результаты в двух предыдущих играх, которые мы показали, были ужасающими. Мы не были командой в тех матчах. Надо было правильно оценить тот ресурс, который у нас есть, парням — познакомиться со мной», — заявил Адиев.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:2 в пользу грозненцев.

На 19-й минуте матча прямую красную карточку получил игрок ЦСКА Виллиан Роша. Армейцы вышли вперед на 63-й минуте, когда Федор Чалов реализовал пенальти. За «Ахмат» забили Мохамед Конате (79-я минута) и Бернард Бериша (87-я). На 90-й минуте был удален игрок ЦСКА Игорь Дивеев.

Ранее Владимир Газзаев предрек ЦСКА проблемы в матче со «Спартаком».