Игрок ЦСКА отказался говорить о судействе в матче с «Ахматом» из-за боязни получить штраф

Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар отказался комментировать судейство в матче с грозненским «Ахматом», передает «Чемпионат».

«Какое у вас мнение? У меня тоже вопросы, какой судья. Опишите свое мнение. Я не буду говорить, потому что за это будет штраф», — сказал Зделар.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:2.

На 19-й минуте матча прямую красную карточку получил игрок ЦСКА Виллиан Роша. Армейцы вышли вперед на 63-й минуте, когда Федор Чалов реализовал пенальти. За «Ахмат» забили Мохамед Конате (79-я минута) и Бернард Бериша (87-я).

На 90-й минуте был удален игрок ЦСКА Игорь Дивеев.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает пятое место, набрав 37 очков. «Ахмат» располагается на 14-й строчке, набрав 23 балла. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали 47 очков. На одно очко от «Зенита» отстает «Краснодар».

Ранее стало известно, почему Игорь Акинфеев не сыграл с «Ахматом».