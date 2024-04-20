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«Спартаку» предрекли разгром от «Ростова»

Булыкин: если «Спартак» быстро пропустит, «Ростов» их может разгромить

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что московский «Спартак» может разгромно проиграть «Ростову» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

«Ростов» дома будет играть агрессивно, высоко прессингуя. Если «Спартак» быстро пропустит, «Ростов» их может разгромить. Если нет, у «Спартака» неплохие шансы на неожиданный результат», — сказал Булыкин.

«Спартак» сыграет с «Ростовом» 21 апреля. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени.

14 апреля «Спартак» уволил испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды после поражения от «Сочи» в чемпионате страны. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает седьмое место, набрав 35 очков. «Ростов» идет на восьмой строчке, отставая от «Спартака» на один балл.

Ранее Валерию Карпину дали совет по вопросу перехода в «Спартак».

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