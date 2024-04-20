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Известный хоккейный тренер о финале Кубка Гагарина: пока серия не зажглась

Хоккейный тренер Канарейкин о финале Кубка Гагарина: пока серия не зажглась

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Известный тренер Федор Канарейкин заявил, что финальная серия Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом» пока не зажглась, передает LiveResult.

«Первая игра меня откровенно не впечатлила. Не видел огромной самоотдачи и желания победить любой ценой. Пока серия не зажглась», — сказал Канарейкин.

В первом матче серии «Металлург» на своем льду одержал волевую победу со счетом 2:1, при этом все шайбы были заброшены в третьем периоде. Счет открыл на 43-й минуте форвард «Локо» Максим Березкин, но в оставшееся время Никита Михайлис сравнял счет, а затем Александр Петунин принес хозяевам победу.

Во втором матче «Металлург» победил со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил Денис Зернов. Он отличился в самом начале второго периода.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее «Металлургу» предрекли появление новых героев в финале Кубка Гагарина.

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