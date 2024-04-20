Тренер СКА Ротенберг: беседа с Путиным даст нам сил на многие годы

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным важнейшим событием сезона для команды, передает «Чемпионат».

«Эта беседа в преддверии выигранных им выборов, с чем мы его поздравляем, даст нам сил на многие годы», — добавил Ротенберг.

В сезоне-2023/24 СКА под руководством Романа Ротенберга занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В плей-офф СКА дошел до 1/4 финала, где уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 1:4 в серии.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Также сборная России не сыграет на турнире сборных, организованном НХЛ, запланированном на 2025 год.

Ранее СКА раскритиковали за жалобное письмо в КХЛ.