«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вернул себе лидерство в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу в матче чемпионата Китая против «Наньтун Чжиюнь».

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей точными ударами отметились Сефас Малеле и Жоау Тейшейра.

В турнирной таблице чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» занимает первое место, набрав 19 очков. Второе место занимает «Чэнду Цяньбао», имея в активе 18 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Шанхай Порт», набрав 14 очков.

Российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году, после чего он покинул свой пост.

Ранее сообщалось, что Дзюба хочет уехать в Китай.