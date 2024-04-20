«Металлург» обыграл «Локомотив» во втором матче финала Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» обыграл ярославский «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

Встреча, которая прошла в «Магнитогорске», завершилась со счетом 1:0.

Единственную шайбу забросил Денис Зернов. Он отличился в самом начале второго периода.

Третий матч состоится в Ярославле 22 апреля.

В первом матче серии «Металлург» на своем льду одержал волевую победу со счетом 2:1, при этом все шайбы были заброшены в третьем периоде. Счет открыл на 43-й минуте форвард «Локо» Максим Березкин, но в оставшееся время Никита Михайлис сравнял счет, а затем Александр Петунин принес хозяевам победу.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

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