Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Металлург» обыграл «Локомотив» во втором матче финала Кубка Гагарина

«Металлург» повел со счетом 2:0 в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Магнитогорский «Металлург» обыграл ярославский «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

Встреча, которая прошла в «Магнитогорске», завершилась со счетом 1:0.

Единственную шайбу забросил Денис Зернов. Он отличился в самом начале второго периода.

Третий матч состоится в Ярославле 22 апреля.

В первом матче серии «Металлург» на своем льду одержал волевую победу со счетом 2:1, при этом все шайбы были заброшены в третьем периоде. Счет открыл на 43-й минуте форвард «Локо» Максим Березкин, но в оставшееся время Никита Михайлис сравнял счет, а затем Александр Петунин принес хозяевам победу.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Также сборная России не сыграет на турнире сборных, организованном НХЛ, запланированном на 2025 год.

Ранее определился лучший снайпер регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами