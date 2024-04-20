Ковальчук рассказал, сколько он будет играть в хоккей

Хоккеист московского «Спартака» Илья Ковальчук заявил, что не будет играть до 52 лет, как легенда чешского хоккея Яромир Ягр, передает ТАСС.

«Играть до таких лет, как Ягр, — нет. У него, насколько я знаю, нет детей, семьи. Он такой волк-одиночка, который любит хоккей», — сказал Ковальчук.

Ковальчук был представлен в качестве игрока «Спартака» на матче против «Динамо» 5 декабря 2023 года. В регулярном чемпионате он провел 20 матчей, оформив 4+4. В плей-офф нападающий сыграл пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Ковальчук выступал за «Спартак» с 1999 по 2001 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Высшей лиги.

В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока. На данный момент Ковальчук не объявлял о завершении карьеры.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Ковальчук выступал за «Атланту», «Нью-Джерси», «Вашингтон» и «Монреаль».

Ранее Ковальчука призвали завершить карьеру хоккеиста.