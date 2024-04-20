Дзюбе предрекли успешную карьеру юмориста

Стендап-комик Гурам Амарян в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что нападающий столичного «Локомотива» Артем Дзюба обладает комедийным талантом.

По его мнению, футболист по окончании карьеры мог бы попробовать себя в качестве резидента юмористических шоу.

«Когда мы разговаривали с Артемом в первый раз, я понял, что если не футбол, то это готовый комик. Я редко так про кого-то говорю. Дзюба реально очень смешно разгоняет, так что у него все бы получилось», — заявил Амарян.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 23 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее в «Локомотиве» назвали срок решения по Дзюбе.