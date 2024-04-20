Несовершеннолетняя суперзвезда «Реала» рассказал о необычном брачном контракте

Нападающий сборной Бразилии Эндрик в интервью As рассказал, что заключил необычный брачный контракт с 21-летней моделью Габриэли Мирандой.

Футболист «Палмейраса» заявил, что согласно условиям контракта ему и его партнерше нельзя «резко менять поведение», иметь какие-либо зависимости, а также использовать некоторые слова и выражения.

Также Эндрик и Габриэла должны признаваться в любви друг другу как можно чаще.

«Реал» оформил трансфер Эндрика в декабре 2022 года, когда игроку было 15 лет. Однако присоединиться к «Реалу» нападающий сможет только по достижении 18-летия, то есть по окончании сезона-2023/24.

Контракт рассчитан до 2027 года. Стоимость трансфера составила €35 млн, а также возможные бонусы за успешные выступления Эндрика в составе «Реала» в размере еще €25 млн.

В прошедшем сезоне Эндрик провел за бразильский клуб «Палмейрас» 53 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал один голевой пас.

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