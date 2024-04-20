Матыцин призвал использовать опыт ветеранов СВО для развития спорта

Министр спорта Олег Матыцин рассказал о работе павильона ведомства на выставке-форуме «Россия». В комментарии «Газете.Ru» он подчеркнул, что Минспорт видит своей задачей пропаганду здорового образа жизни, а также заявил о потенциале спорта для адаптации бойцов, пришедших из зоны СВО с ранениями, и использовании их опыта для развития спортивного движения в стране.

«Мы стараемся разнообразить программу и приглашаем вместе с нашими партнерами, Государственным музеем спорта, РФСО «Локомотив», «Играми будущего», спортивными федерациями, реализовывать различные проекты в нашем павильоне — и мастер-классы, и демонстрацию крупных российских и международных спортивных проектов, форумов, в том числе «Россия — спортивная держава». В этом году мы планируем проведение Игр Дружбы, Игр БРИКС, Игр «Дети Азии», «Дети Приморья» и других региональных проектов. Реализуем и проекты совместно с Паралимпийским комитетом России, потому что сейчас очень важная тема — использование потенциала спорта для того, чтобы адаптировать, ребят, пришедших из зоны СВО с ранениями, помочь им. И нужно использовать их опыт для развития спортивного движения.

Президент продлил сроки работы выставки, что, наверное, скажется на экспозициях в летний сезон. Лето расширит наши возможности благодаря выходу за пределы павильона. Хотя мы уже это сделали, например, на «Аллее славы» вместе с нашими олимпийскими чемпионами, олицетворяющими спортивную мощь нашей державы», — сказал Матыцин.



В павильоне Минспорта на выставке-форуме «Россия» проводится множество интерактивных мероприятий. В рамках работы павильона РФСО «Локомотив» представило инновационные спортивные тренажеры и симуляторы, в том числе по боксу и горным лыжам. На стенде «железнодорожников» прошел день художественной гимнастики, в программу которого входили открытые уроки и мастер-классы олимпийской чемпионки Натальи Зуевой и чемпионки Европы Екатерины Федоровой. В турнире по Just Dance участвовали победитель и призеры недавних Игр будущего. Футболисты-пляжники «Локо» сдали нормы ГТО параллельно с гостями выставки-форума. Также в павильоне состоялся турнир по армрестлерскому многоборью. Он стал первым в России соревнованием, объединившим несколько армрестлерских дисциплин.

Ранее министр спорта РФ запретил называть российских атлетов «иноагентами».