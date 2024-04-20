«Спартак» может назначить неожиданного персонажа на пост тренера

Руководство московского «Спартака» планирует назначить на должность главного тренера клуб иностранного специалиста. Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, Владимир Ивич и Паскаль Янсен, чьи имена мелькают в СМИ в контексте возможного назначения в красно-белую команду, являются не единственными кандидатами на освободившийся после увольнения Гильермо Абаскаля пост. Руководство «Спартака» ведет переговоры с несколькими другими специалистами.

После 23 туров красно-белые, набрав 35 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице. Лидирует по-прежнему «Зенит», у которого 47 набранных очков. «Краснодар» после победы над «Факелом» приблизился к петербуржцам на расстояние одного очка.

21 апреля «Спартак» сыграет с «Ростовом в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало матча в 20:30 по московскому времени.

Ранее были опубликованы составы «Рубина» и «Локомотива» на матч 25-го тура РПЛ.