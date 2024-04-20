Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опубликованы составы «Рубина» и «Локомотива» на матч 25-го тура РПЛ

Стали известны составы «Рубина» и «Локомотива» на матч 25-го тура РПЛ

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Стали известны составы казанского «Рубина» и московского «Локомотива» на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Зотов, Вада, Шабанхаджай, Йочич, Даку.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Лукас Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев.

Игра пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 20 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Игра в первом круге между этими командами завершилась результативной ничьей — 2:2.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В марте сборная России провела товарищеский матч против Сербии и одержала победу со счетом 4:0. Это была первая игра с европейской сборной после отстранения. В июне 2024 года запланирован товарищеский матч со сборной Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Владимир Ивич не планирует возвращаться в Россию ради «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами