Опубликованы составы «Рубина» и «Локомотива» на матч 25-го тура РПЛ

Стали известны составы казанского «Рубина» и московского «Локомотива» на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Зотов, Вада, Шабанхаджай, Йочич, Даку.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Лукас Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев.

Игра пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 20 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Игра в первом круге между этими командами завершилась результативной ничьей — 2:2.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В марте сборная России провела товарищеский матч против Сербии и одержала победу со счетом 4:0. Это была первая игра с европейской сборной после отстранения. В июне 2024 года запланирован товарищеский матч со сборной Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Владимир Ивич не планирует возвращаться в Россию ради «Спартака».