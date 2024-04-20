Избившего ринг-герл бойца ММА пожизненно отстранили

Российский бойцовский промоушен Hardcore Fighting Championship принял решение пожизненно отстранить иранского бойца смешанного стиля (ММА) Али Хейбати после того, как тот ударил ринг-герл перед боем против Аркадия Осипяна из Армении. Об этом сообщает пресс-служба лиги.



В пресс-релизе говорится, что промоушен компенсирует ущерб девушке за счет гонорара Хейбати.

Противостояние завершилось победой Осипяна техническим нокаутом в первом раунде. Хейбати до этого выходил на бой на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» против известного бойца поп-MMA Артема Тарасова. Поединок завершился победой Хейбати единогласным решением судей.

33‑летний боец из Ирана Али Хейбати провел в России 11 боев по разным правилам, начиная с 2023 года. Ранее Хейбати учился в Харькове и работал в Германии инженером.

Осипян предыдущий поединок провел в рамках турнира Hardcore MMA 84 и проиграл Филиппу Косыреву единогласным решением судей.

Ранее американская ринг-герл показала часть груди в декольте.