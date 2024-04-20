Зидан может вернуться в футбол

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может со следующего сезона возглавить мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, французский специалист является первым выбором в качестве замену текущему тренеру Томасу Тухелю после того, как экс-наставник мюнхенцев Юлиан Нагельсманн продлил контракт с национальной сборной Германии до конца чемпионата мира 2026 года.

По словам источника, люди, знакомые с ходом переговоров, практически уверены в том, что сделка состоится.

Зидан тренировал мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. За это время он дважды приводил команду к чемпионскому титулу в чемпионате Испании, два раза побеждал в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА, два раза становился победителем клубного чемпионата мира и трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

Также Зидан выигрывал главный клубный турнир Европы в качестве игрока «Реала» в 2002 году.

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