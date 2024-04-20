Ферстаппен выиграл спринтерскую гонку на Гран-при Китая

Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем спринтерской гонки на Гран-при Китая в рамках чемпионата мира по автоспорту в классе машин «Формулы-1».

Гонщик австрийской скудерии преодолел 19 кругов быстрее всех, опередив ближайшего преследователя в лице британца Льюиса Хэмилтона на более чем 13 секунд. Третье время на дистанции показал партнер Ферстаппена по «Ред Буллу» Серхио Перес, в пятерку сильнейших вошли также два представителя «Феррари» — Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

В топ-10 финишировали последовательно Ландо Норрис, Оскар Пиастри, Джордж Рассел, Чжоу Гуаньюй и Кевин Магнуссен. Пилот «Астон Мартина» Фернандо Алонсо до финиша не добрался, сойдя с дистанции.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Ферстаппен. Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

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