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Украинка не пустила российскую теннисистку в полуфинал турнира во Франции

Андреева уступила украинке Калининой в 1/4 финала теннисного турнира в Руане

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Tracey Nearmy/Reuters

В четвертьфинальном матче турнира категории WTA-250 в Руане (Франция) украинская теннисистка Ангелина Калинина обыграла в двух сетах юную россиянку Мирру Андрееву. Встреча завершилась победой первой со счетом 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час и 36 минут. За это время Мирра Андреева реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

За выход в финал соревнований в Руане Ангелина Калинина поборется с представительницей Польши Магдой Линетт. Во втором полуфинале встретятся Слоан Стивенс (США) и Каролин Гарсия из Франции.

Призовой фонд турнира в Руане составляет €232 244.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева, набрав 1343 очка, занимает 43-еместо. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 835 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8045 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7205 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, она 11-я (3113 очков).

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