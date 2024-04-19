Российский футболист не перейдет в клуб АПЛ

Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Сергей Пиняев в обозримом будущем не переедет в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Как утверждает источник, ни «Манчестер Сити», ни «Челси», ни другие английские клубы не проявляют интерес к Пиняеву.

В «Манчестер Сити» уже ранее заявили, что не собираются приобретать Пиняева.

Пиняев в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел за «Локомотив» 22 матча, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед». Ранее полузащитник выступал за самарские «Крылья Советов» и «Чертаново». Вместе с Никитой Салтыковым в 2024 году Пиняев был номинирован на международную премию лучшему молодому игроку Европы Golden Boy.

С 2022 года Пиняев вызывается в сборную России. 26 марта 2023 года забил свой первый мяч за сборную России в товарищеском матче против сборной Ирака, став самым молодым автором гола в истории национальной команды.

Ранее игрок «МЮ» извинился за лайки в соцсетях.