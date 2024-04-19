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Фетисов рассказал, что бы сделал с главой МОК Бахом при встрече

Фетисов заявил, что хотел бы припечатать главу МОК Баха к борту как хоккеист

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РИА «Новости»

Олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов назвал соратников Томаса Баха дебилами. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я бы его припечатал к борту, как это принято у хоккеистов. Олимпийская хартия говорит о том, что политики на Играх быть не должно. Человек, который прошел отбор, должен становиться частью этого праздника. Это традиции, которые заложены отнюдь не Бахом и не его «дебилами». Томас Бах сам олимпийский чемпион. В мире множество конфликтов», — сказал Фетисов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Ранее Сальников заявил, что российские пловцы не смогут поехать на Олимпиаду.

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