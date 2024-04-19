В РФС не исключили финансовых разногласий между «Локомотивом» и Антоном Миранчуком

Президент махачкалинского «Динамо», член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев высказался о том, что полузащитник Антон Миранчук может по окончании текущего сезона покинуть московский «Локомотив». В комментарии «Газете.Ru» он допустил, что клуб не договорился с игроком о финансовых условиях.

«Расставание игрока с командой, или приглашение в команду, или сохранение в ней места зависят не только от спортивных составляющих. Могут быть вещи, о которых мы не знаем. Например, игрок заявляет, что его не устраивает текущий контракт, и просит новый. Мол, почему вы можете платить больше другим игрокам, а почему я не получаю больше? То есть, возможны финансовые разногласия между игроком и клубом.

Или, что часто бывает скрыто, идут переговоры с другим клубом. Тогда укрепляется уверенность футболиста в том, что даже если он и уйдет, то в другом клубе он ничего не потеряет. Не говоря уже о разных бытовых вещах, вроде разногласий между игроками, не только внутри команды, но и внутри клуба. Жизнь настолько многообразна, что загнать ее в какие-то рамки, которые я сейчас пытаюсь обозначать, сложно. Может быть тысяча причин», — констатировал Гаджиев.

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Миранчука, ранее заявил, что вероятность его ухода из «Локо» составляет 99%. По его словам, в клубе установлен потолок зарплат, который в два раза меньше зарплаты, прописанной в контракте футболиста.

Ранее Гаджиев высказался о вкладе Дзюбы в результаты «Локомотива».