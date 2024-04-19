У бывшего клуба Слуцкого стало -1 очко после наложения санкций со стороны лиги

Независимый лицензионный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) лишил «Витесс» 18 очков. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

«Витесс» лишился очков из-за несоответствия правилам лицензирования нидерландского чемпионата. Из-за этой санкции у клуба теперь минус одно очко в таблице после 30 туров. До конца турнира осталось четыре тура. У команды нет даже теоретических шансов сохранить прописку в Эредивизи. В следующем сезоне «Витесс» будет выступать в лиге рангом ниже. Это с командой произойдет впервые за последние 35 лет.

После 30 туров в чемпионате Голландии лидирует ПСВ, набравший 81 очко. На девять очков меньше у идущего вторым «Фейеноорда». Тройку лидеров замыкает «Твенте» (60 очков).

«Витесс» с 2018 по 2019 год возглавлял российский специалист Леонид Слуцкий. В это время в команде играл российский защитник Вячеслав Караваев, ныне выступающий за «Зенит», и норвежец Мартин Эдегор, который играет сейчас в лондонском «Арсенале».

Ранее в европейском клубе заявили, что разочарованы ситуацией с российским футболистом.