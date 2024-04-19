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Названа основная ошибка Лички в работе с «Динамо»

Тренер Бышовец: наставник «Динамо» Личка форсировал подготовку к весне

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец проанализировал неудачные выступления московского «Динамо» в весенней части текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» он указал на ошибку наставника бело-голубых Марцела Лички, проведя параллель с ситуацией, в которой оказался «Краснодар».

«В этом году я еще надеялся на «Динамо», но здесь похожая ситуация с «Краснодаром». Личка форсировал подготовку игроков к весенней части, потом случился матч с «Ростовом», и «Динамо» отпустило вперед «Краснодар», — сказал Бышовец.

«Динамо» начало весенний отрезок чемпионата с побед над «Локомотивом» и «Ахматом», однако затем дома проиграло «Ростову» 1:4, после чего потерпело еще два поражения кряду. В настоящее время бело-голубые идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков и на пять баллов уступая идущим вторым «Краснодару». Возглавляет таблицу с 47 очками «Зенит». Ближайший матч команда проведет в воскресенье, 21 апреля, в Нижнем Новгороде против местного «Пари НН».

Ранее Бышовец рассказал, как «Зениту» защитить чемпионский титул.

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