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В европейском клубе заявили, что разочарованы ситуацией с российским футболистом

Тренер «Монако» Хюттер разочарован из-за травмы Головина

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Panoramic/Global Look Press

Главный тренер футбольного «Монако» Адольф Хюттер высказался о травме российского полузащитника команды Александра Головина. Его слова передает официальный сайт клуба.

«Мы разочарованы и очень опечалены травмами Головина и Исмаила Якобса. Они были в отличной форме. Головин для нас — ключевой игрок. Подобных ему футболистов у нас нет. Будем думать, как заменить его. Вероятно, они выбыли до конца сезона, хотя, возможно, еще смогут сыграть, я пока не знаю», — сказал Хюттер.

Головин получил травму на одной из последних тренировок команды. Сообщалось, что российский полузащитник повредил лодыжку и получил растяжение связок, поэтому он должен пропустить остаток сезона.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 25 матчей, забив шесть мячей и сделав пять результативных передач. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

Ранее в европейском клубе заявили, что хотели бы пригласить Дзюбу.

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