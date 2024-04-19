Бывший тренер «Зенита» объяснил, чего команде надо избегать, чтобы добиться чемпионства

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец высказался о шансах сине-бело-голубых защитить титул чемпионов страны. В комментарии «Газете.Ru» он подчеркнул, что у «Зенита» есть все для этого необходимое, и команда снова станет лучшей, если сумеет не допустить ключевой ошибки.

«Зенит» имеет все возможности для того, чтобы в очередной раз добиться чемпионства. Есть совокупность индивидуальностей игроков, к тому же, команда имеет опыт, что необходимо для того, чтобы лидировать. Главное в управлении командой избежать того, о чем Сергей Семак говорит: недооценки соперника, которой все-таки «Зенит» грешит», — считает Бышовец.

«Зенит» лидирует в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги, набрав 47 очков и на четыре балла опережая идущий вторым «Краснодар». В ближайшем туре петербуржцы дома сыграют с «Оренбургом», этот матч состоится в воскресенье, 21 апреля. Напомним, «Зенит» является действующим чемпионом России, при этом команда Сергея Семака завоевывала этот титул в течение пяти сезонов подряд.

Ранее Бышовец объяснил, почему «Краснодар» уволил Ивича.