В Англии уверены, что правительство не разрешит российскому игроку перейти в клуб АПЛ

Журналист The Guardian Джейми Джексон рассказал о перспективах полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева перейти в клуб из Английской премьер-лиги (АПЛ). Его слова передает Metaratings.

«Я не уверен, что в АПЛ приедет российский футболист. Я не слышал о Пиняеве и не думаю, что местная пресса что-то знает о нем. В Англии к игрокам из России относятся по-разному, но я не уверен, что правительство разрешит такой переход», — сказал Джексон.

Пиняев в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел за «Локомотив» 22 матча, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Летом 2023 года из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее два российских футболиста, включая Пиняева, стали номинантами премии лучшему молодому игроку Европы.