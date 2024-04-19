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Бывший чешский футболист призвал Гашека вернуть деньги, заработанные в России

Экс-футболист Выходил: пусть Гашек вернет деньги, заработанные в России

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Global Look Press

Бывший чешский футболист Томаш Выходил считает, что Доминик Гашек некрасиво поступил с российскими хоккеистами, когда просил не давать им визы. Его слова передает «Матч ТВ».

«Если ему что‑то не нравится, то пусть приедет и вернет деньги, которые заработал, пока играл в России за «Спартак». Когда он был инициатором того, чтобы российским игрокам не давали визы в НХЛ, то возник вопрос: что у человека в голове? Некрасиво поступает. Мое отношение к нему как‑то изменилось в худшую сторону», — сказал Выходил.

Гашек не раз подвергал критике чешское правительство за то, что оно на законодательном уровне не ввело запрет на выступление местных спортсменов в России. Также он последовательно высказывается против участия российских хоккеистов в международных соревнованиях с момента начала специальной военной операции. Гашек не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО.

Сам Гашек на протяжении защищал цвета московского «Спартака».

Ранее Гашек раскритиковал Словакию из-за игры хоккеистов в КХЛ.

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