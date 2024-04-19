Два английских суперклуба заинтересованы в услугах российского футболиста

Английские «Манчестер Сити» и «Челси» заинтересованы в трансфере российского футболиста Сергея Пиняева, передает HITC.

«Сити» и «Челси» могут использовать свои партнерские команды, чтобы отдать туда Пиняева до тех пор, пока ему не будет разрешено начать играть в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Также не исключено, что Пиняев может подписать контракт с «Манчестер Юнайтед», где он уже проходил стажировку. Тогда Пиняева отдадут в аренду во французскую «Ниццу» или швейцарский клуб «Лозанна Спорт».

Еще Пиняевым интересуются итальянский «Наполи», немецкий «Байер», испанский «Вильярреал» и дортмундская «Боруссия».

Сергей Пиняев перешел в стан московского «Локомотива» зимой 2023 года. До этого он выступал за самарские «Крылья Советов». Футболист неоднократно проходил стажировку в английском «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Пиняев провел 22 матчей, забив три мяча.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает пятое место, набрав 37 очков.

Ранее Пиняев стал вторым в мире молодым футболистом по успешным обводкам.