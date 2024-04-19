Экс-футболист «Зенита» рассказал об огромных премиальных за победу над «Сибирью»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Максим Канунников рассказал, что самые большие премиальные за карьеру он получил в 2010 году за победу сине-бело-голубых в финале Кубка России над новосибирской «Сибирью», передает «Спорт-Экспресс».

Канунников рассказал, что перед матчем команде объявили, что игроки основного состава и те, кто выйдет на замену, получат за победу $100 тысяч, а запасные футболисты — $70 тысяч.

«После игры в раздевалку зашел радостный Алексей Борисович Миллер и объявил, что будут двойные премиальные всем тем, кто был в заявке. Каждый получил $200 тысяч», — сказал Канунников.

«Зенит» обыграл «Сибирь со счетом 1:0. Единственный мяч забил Роман Широков. Ему удалось отличиться на 60 минуте. Канунников появился на поле на 83 минуте. Он заменил форварда Александра Кержакова.

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