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Экс-футболист «Зенита» рассказал об огромных премиальных за победу над «Сибирью»

Экс-игрок «Зенита» Канунников: за победу в Кубке России нам дали по $200 тысяч

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Алексей Даничев/РИА Новости

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Максим Канунников рассказал, что самые большие премиальные за карьеру он получил в 2010 году за победу сине-бело-голубых в финале Кубка России над новосибирской «Сибирью», передает «Спорт-Экспресс».

Канунников рассказал, что перед матчем команде объявили, что игроки основного состава и те, кто выйдет на замену, получат за победу $100 тысяч, а запасные футболисты — $70 тысяч.

«После игры в раздевалку зашел радостный Алексей Борисович Миллер и объявил, что будут двойные премиальные всем тем, кто был в заявке. Каждый получил $200 тысяч», — сказал Канунников.

«Зенит» обыграл «Сибирь со счетом 1:0. Единственный мяч забил Роман Широков. Ему удалось отличиться на 60 минуте. Канунников появился на поле на 83 минуте. Он заменил форварда Александра Кержакова.

Ранее Роман Широков рассказал, кто мешает «Краснодару» выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ).

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