Пловчиха Ефимова рассказала, почему одинока в 32 года: есть причины и травмы

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что одинока в 32 года из-за того, что ее так воспитали родители, передает РИА Новости.

«Меня всю жизнь так воспитывали, что никаких мальчиков. Только спорт. А сейчас я не могу так взять и переключиться. Я, конечно, старалась, но не получается. Есть на это свои причины и травмы», — сказала Ефимова.

Также Ефимова отметила, что спокойно к этому относится.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр. В 2012 году она взяла бронзу (200м брасс), а через четыре года выиграла две серебряные награды (брасс 100 и 200м). Также в активе пловчихи шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь наград этого же достоинства чемпионатов Европы. Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Входит в 10-ку лучших в истории чемпионов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

Ранее Ефимова объяснила, почему не получает нейтральный статус для участия в Олимпиаде.