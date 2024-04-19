Российские хоккеисты НХЛ догнали чехов по выигранным «Арт Росс Трофи»

Российские хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) догнали чехов по количеству выигранных трофеев «Арт Росс Трофи». Приз вручается лучшему бомбардиру регулярного сезона.

19 апреля приз завоевал российский игрок «Тампы» Никита Кучеров. Теперь у россиян пять «Арт Росс Трофи». Кучеров выиграл второй «Арт Росс Трофи». Два раза награду брал Евгений Малкин, еще один трофей на счету Александра Овечкина.

По этому показателю россияне сравнялись с чехами, которым все пять наград принес Яромир Ягр.

В регулярном чемпионате сезона-2023/24 Кучеров забросил 44 шайбы и отдал 100 результативных передач. Он набрал 144 балла за результативность.

Второе место занял хоккеист «Колорадо» Натан Маккиннон, который набрал 140 баллов (51+89). Третью строчку занял Коннор Макдэвид из «Эдмонтона». Он набрал 132 балла (32+100).

В ночь на 18 апреля в рамках матча регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своем льду «Торонто Мэйпл Лифс» и одержала победу со счетом 6:4. Кучеров записал на свой счет заброшенную шайбу и результативную передачу.

Ранее Кучеров повторил достижение Евгения Малкина.