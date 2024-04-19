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Хоккеист Кучеров повторил достижение Малкина

Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярки НХЛ и повторил достижение Малкина

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John E. Sokolowski/Reuters

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал обладателем «Арт Росс Трофи», как лидер сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по результативности.

Кучеров во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром регулярки.

Из российских хоккеисты дважды смог завоевать «Арт Росс Трофи» только игрок «Питтсбурга» Евгений Малкин. Еще один трофей на своем счету имеет Александр Овечкин.

В регулярном чемпионате сезона-2023/24 Кучеров забросил 44 шайбы и отдал 100 результативных передач. Он набрал 144 балла за результативность.

Второе место занял хоккеист «Колорадо» Натан Маккиннон, который набрал 140 баллов (51+89). Третью строчку занял Коннор Макдэвид из «Эдмонтона». Он набрал 132 балла (32+100).

В ночь на 18 апреля в рамках матча регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своем льду «Торонто Мэйпл Лифс» и одержала победу со счетом 6:4. Кучеров записал на свой счет заброшенную шайбу и результативную передачу.

В первом раунде плей-офф «Тампа» сыграет с «Флоридой».

Ранее определился лучший снайпер регулярного сезона НХЛ среди россиян.

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