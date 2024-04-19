Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-лидер сборной России по плаванию завершил карьеру и стал тренером в США

Бронзовый призер ОИ по плаванию Морозов завершил карьеру и стал тренером в США

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 в эстафете 4×100 м вольным стилем Владимир Морозов объявил о завершении спортивной карьеры, а также рассказал, что сейчас он работает тренером в США.

«Очень хотелось поплавать хотя бы до Парижа. Хотя результаты в 2020 и 2021 были середнячковые. Потом вмешались факторы, которые я не мог контролировать. Завершил спортивную карьеру», — сказал Морозов.

Также Морозов отметил, что сейчас он работает тренером в Лос-Анджелесе. У него около 30 спортсменов. Также он ведет групповые занятия — максимум по четыре пловца.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее отстранение России от ОИ-2024 назвали беспределом.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами