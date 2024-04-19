Экс-лидер сборной России по плаванию завершил карьеру и стал тренером в США

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 в эстафете 4×100 м вольным стилем Владимир Морозов объявил о завершении спортивной карьеры, а также рассказал, что сейчас он работает тренером в США.

«Очень хотелось поплавать хотя бы до Парижа. Хотя результаты в 2020 и 2021 были середнячковые. Потом вмешались факторы, которые я не мог контролировать. Завершил спортивную карьеру», — сказал Морозов.

Также Морозов отметил, что сейчас он работает тренером в Лос-Анджелесе. У него около 30 спортсменов. Также он ведет групповые занятия — максимум по четыре пловца.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее отстранение России от ОИ-2024 назвали беспределом.