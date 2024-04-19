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Экс-футболист Широков: даже слепой понимает, что «Спартаку» нужен российский тренер

Экс-футболист Широков заявил, что «Спартаку» нужен российский тренер

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Роман Широков заявил, что «Спартаку» нужен российский тренер, передает «Чемпионат».

«Уже слепой понимает, что «Спартаку» не нужен иностранец. Почему, например, не сделать сейчас ставку на молодых российских ребят в «Спартаке»?» — сказал Широков.

14 апреля «Спартак» уволил испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды после поражения от «Сочи» в чемпионате страны. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. Он ранее работал в качестве главного тренера в боснийском «Зриньски». Слишкович трудится в структуре «Спартака» с 2022 года.

Под его руководством красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» в Кубке России (0:0). Первый матч москвичи проиграли со счетом 1:2. Теперь «Спартак» встретится с «Динамо» в Пути регионов в Кубке России.

Следующий матч москвичи проведут против «Ростова» 21 апреля.

Ранее новый тренер «Спартака» признался, что у него были разногласия с Абаскалем.

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Футбол. Чемпионат России
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